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Владельцем Эвертона станет инвестиционная компания, владеющая итальянской Дженоа

Англия
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Американская компания активно скупает футбольные клубы

Владельцем Эвертона станет инвестиционная компания, владеющая итальянской Дженоа

Фото: evertonfc.com

UA-Футбол
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Компания 777 Partners подписала соглашение с Фархадом Мошири о приобретении его полного пакета акций футбольного клуба "Эвертон", что составляет 94,1% акций клуба, - об этом говорится в официальном твиттере ливерпульского клуба.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2023 г. и зависит от одобрения регулирующих органов, включая Премьер-лигу, FA и Управления по финансовому регулированию и надзору.

Американская инвестиционная компания 777 Partners ранее уже приобрела ряд футбольных клубов: французский "Ред Стар", итальянский "Дженоа", бельгийский "Льеж" и бразильский клуб "Васко да Гама".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Дженоа (Генуя)
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