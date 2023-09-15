Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владельцем Эвертона станет инвестиционная компания, владеющая итальянской Дженоа
Американская компания активно скупает футбольные клубы
Фото: evertonfc.com
Компания 777 Partners подписала соглашение с Фархадом Мошири о приобретении его полного пакета акций футбольного клуба "Эвертон", что составляет 94,1% акций клуба, - об этом говорится в официальном твиттере ливерпульского клуба.
Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2023 г. и зависит от одобрения регулирующих органов, включая Премьер-лигу, FA и Управления по финансовому регулированию и надзору.
Американская инвестиционная компания 777 Partners ранее уже приобрела ряд футбольных клубов: французский "Ред Стар", итальянский "Дженоа", бельгийский "Льеж" и бразильский клуб "Васко да Гама".
777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares.— Everton (@Everton) September 15, 2023
Популярное сейчас
- Матч ЛНЗ - Динамо перенесен на другой день
- Днепр-1 и Лион получили новых наставников, Уокер подписал новый контракт, а Санчо отстранен от тренировок. Главные новости за 14 сентября
- Тиаго хочет в Трабзонспор. Ливерпуль не собирается отпускать игрока
- Экс-защитник Челси и сборной Англии: Мудрик очень быстр, но прямолинеен
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО