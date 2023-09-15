Владельцем Эвертона станет инвестиционная компания, владеющая итальянской Дженоа

Компания 777 Partners подписала соглашение с Фархадом Мошири о приобретении его полного пакета акций футбольного клуба "Эвертон", что составляет 94,1% акций клуба, - об этом говорится в официальном твиттере ливерпульского клуба.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2023 г. и зависит от одобрения регулирующих органов, включая Премьер-лигу, FA и Управления по финансовому регулированию и надзору.

Американская инвестиционная компания 777 Partners ранее уже приобрела ряд футбольных клубов: французский "Ред Стар", итальянский "Дженоа", бельгийский "Льеж" и бразильский клуб "Васко да Гама".