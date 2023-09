Владельцем Эвертона станет инвестиционная компания, владеющая итальянской Дженоа

Компания 777 Partners подписала соглашение с Фархадом Мошири о приобретении его полного пакета акций футбольного клуба "Эвертон", что составляет 94,1% акций клуба, - об этом говорится в официальном твиттере ливерпульского клуба.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2023 г. и зависит от одобрения регулирующих органов, включая Премьер-лигу, FA и Управления по финансовому регулированию и надзору.

Американская инвестиционная компания 777 Partners ранее уже приобрела ряд футбольных клубов: французский "Ред Стар", итальянский "Дженоа", бельгийский "Льеж" и бразильский клуб "Васко да Гама".

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares.