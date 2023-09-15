Тен Хаг – об отстранении Санчо и Антони: Команда превыше всего

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал ситуации с отстранением двух вингеров команды Антони и Джейдона Санчо:

“Клуб просил меня соблюдать строгую линию, потому что до прошлого сезона не было хорошей культуры.

Поэтому важно установить хорошие стандарты, это то, что я сделал, и моя работа контролировать стандарты. Команда превыше всего”, - сказал тен Хаг.