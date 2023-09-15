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Тен Хаг – об отстранении Санчо и Антони: Команда превыше всего

Англия
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Нидерландец пытается выстроить дисциплину на "Олд Траффорд"

Тен Хаг – об отстранении Санчо и Антони: Команда превыше всего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал ситуации с отстранением двух вингеров команды Антони и Джейдона Санчо:

“Клуб просил меня соблюдать строгую линию, потому что до прошлого сезона не было хорошей культуры.

Поэтому важно установить хорошие стандарты, это то, что я сделал, и моя работа контролировать стандарты. Команда превыше всего”, - сказал тен Хаг.

Напомним, что Санчо и Антони не тренируются с командой и не будут участвовать в матчах в течение неопределенного срока. Бразилец попал в скандал с избиением бывшей девушки, а у англичанина, как заявляют СМИ, конфликт с Эриком тен Хагом.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Антони
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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