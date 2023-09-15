Пеп возвращается. Гвардиола рассказал о своем самочувствии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как себя чувствует после проведенной операции.

“Мне становится лучше. Врач проделал хорошую работу, и я думаю, что каждую неделю шаг за шагом мне будет становиться лучше”, - сказал Гвардиола.

Эти слова тренер сказал на предматчевой пресс-конференции перед поединком "горожан" против "Вест Хэма". Также Хосеп уже провел недавно тренировку вместе с командой.

Напомним, что 22 августа стало известно о том, что испанскому наставнику проведут операцию, из-за которой он должен был пропустить два матча команды. Во время поединков против “Шеффилда Юнайтед” и “Фулхэма” обязанности Хосепа Гвардиолы исполнял его помощник Хуан Лильо.