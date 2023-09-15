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Пеп возвращается. Гвардиола рассказал о своем самочувствии
Почти месяц команда была без наставника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как себя чувствует после проведенной операции.
“Мне становится лучше. Врач проделал хорошую работу, и я думаю, что каждую неделю шаг за шагом мне будет становиться лучше”, - сказал Гвардиола.
Эти слова тренер сказал на предматчевой пресс-конференции перед поединком "горожан" против "Вест Хэма". Также Хосеп уже провел недавно тренировку вместе с командой.
Напомним, что 22 августа стало известно о том, что испанскому наставнику проведут операцию, из-за которой он должен был пропустить два матча команды. Во время поединков против “Шеффилда Юнайтед” и “Фулхэма” обязанности Хосепа Гвардиолы исполнял его помощник Хуан Лильо.
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