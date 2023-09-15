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Артета – перед матчем с Эвертоном: Я очень эмоционально привязан к этому клубу

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Встреча против бывшей команды

Артета – перед матчем с Эвертоном: Я очень эмоционально привязан к этому клубу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал свою связь с "Эвертоном" перед матчем АПЛ против "ирисок".

“Очевидно, я очень эмоционально привязан к этому футбольному клубу, к тому, как они ко мне относились, и к тем годам, которые я там провел. У меня остались невероятные воспоминания, поэтому всегда благодарен. Это была большая, большая часть моей игровой карьеры, и теперь, как тренер, я должен играть против них, и, очевидно, я хочу их победить”, - сказал Артета.

Микель находился в структуре “Эвертона” в роли игрока с 2005 по 2011 год, после чего перешел в Арсенал. В составе "канониров" он играл до 2016 года.

Добавим, что Артета провел семь матчей против "Эвертона" во главе "Арсенала": на его счету четыре поражения и три победы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Эвертон (Ливерпуль)
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