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Вулверхэмптон - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первый матч нового тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" выдал прекрасный старт нового сезона, набрав десять очков из 12 возможных, и намерен продолжить позитивную для себя серию в игре с "Вулверхэмптоном".
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Чемпионат Англии, пятый тур
16 сентября 2023 року. Вулверхэмптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" 14:30 "Ливерпуль"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Вулвергемптон - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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