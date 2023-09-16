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Вулверхэмптон - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Первый матч нового тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Вулверхэмптон - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" выдал прекрасный старт нового сезона, набрав десять очков из 12 возможных, и намерен продолжить позитивную для себя серию в игре с "Вулверхэмптоном".

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Чемпионат Англии, пятый тур

16 сентября 2023 року. Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" 14:30 "Ливерпуль"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Вулвергемптон - Ліверпуль
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