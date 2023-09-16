Вест Хэм - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Манчестер Сити" остается единственной командой в АПЛ, которая выиграла все матчи, "Вест Хэм" – в группе из четырех клубов, которые имеют после четырех туров десять очков. Матч обещает быть интересным.

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Чемпионат Англии, пятый тур

16 сентября 2023 року. Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" 17:00 "Манчестер Сити"

Телетрансляція – Setanta Sports