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АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3. Когда класс играет решающую роль
За такое поражение "молотобойцам" точно не будет стыдно
Getty Images
АПЛ, 5-й тур
Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Уорд-Праус (36) — Доку (46), Силва (76), Холанд (86)
"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал (Керер, 87), Зума, Агерд, Эмерсон — Альварес (Бенрахма, 68), Соучек (Ингс, 87) — Боуэн, Уорд-Праус, Пакета — Антонио (Кудус, 67)
"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол (Аке, 90+6) — Родри, Фоден (Нуньеш, 67) — Силва (Бобб, 90+5), Альварес, Доку (Гомес, 90) — Холанд (Льюис, 90+5)
Предупреждения: Альварес (39), Соучек (79), Пакета (90+6) — Гвардиол (45+2), Родри (89)
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