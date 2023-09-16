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АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3. Когда класс играет решающую роль

Англия
(1 голосов)

За такое поражение "молотобойцам" точно не будет стыдно

АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3. Когда класс играет решающую роль

Getty Images

Назар Черковський Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Уорд-Праус (36) — Доку (46), Силва (76), Холанд (86)

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал (Керер, 87), Зума, Агерд, Эмерсон — Альварес (Бенрахма, 68), Соучек (Ингс, 87) — Боуэн, Уорд-Праус, Пакета — Антонио (Кудус, 67)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол (Аке, 90+6) — Родри, Фоден (Нуньеш, 67) — Силва (Бобб, 90+5), Альварес, Доку (Гомес, 90) — Холанд (Льюис, 90+5)

Предупреждения: Альварес (39), Соучек (79), Пакета (90+6) — Гвардиол (45+2), Родри (89)

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В статье: Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эрлинг Холанд Джаррод Боуэн
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