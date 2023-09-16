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Воскресли во втором тайме. Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов
Вулверхэмптон - Ливерпуль ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
Клопп снова побеждает, четвертый тур подряд. Несмотря на слабую игру команды в первом тайме, "мерсисайдцы" воскресли во втором и смогли сделать камбэк.
Игру начали хозяева. Хван отрыв счет уже на 7 минуте. До перерыва от команд мы не увидели голов.
После неудачного первого тайма на поле вернулся совсем другой "Ливерпуль", которые смогли не только отыграть разницу, но и вырвать победу.
В матче отличился Салах, который фактически сделал три ассиста. Последний все же не засчитали, из-за автогола.
АПЛ, 5-й тур
Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)
"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 1:3
Голы: Хван (7) - Гакпо (55), Робертсон (85), Буэно (аг) (90+1)
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