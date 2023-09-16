Воскресли во втором тайме. Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3. Обзор матча и видео голов

Клопп снова побеждает, четвертый тур подряд. Несмотря на слабую игру команды в первом тайме, "мерсисайдцы" воскресли во втором и смогли сделать камбэк.

Игру начали хозяева. Хван отрыв счет уже на 7 минуте. До перерыва от команд мы не увидели голов.

После неудачного первого тайма на поле вернулся совсем другой "Ливерпуль", которые смогли не только отыграть разницу, но и вырвать победу.

В матче отличился Салах, который фактически сделал три ассиста. Последний все же не засчитали, из-за автогола.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 1:3

Голы: Хван (7) - Гакпо (55), Робертсон (85), Буэно (аг) (90+1)