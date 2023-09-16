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Долгожданная победа сорок. Ньюкасл - Брентфорд 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл - Брентфорд ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Долгожданная победа сорок. Ньюкасл - Брентфорд 1:0. Обзор матча и видео гола

Getty Images

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"Ньюкасл" добывает важные очки. После сложного календаря, который привел "сорок" к трем поражениям подряд - наконец победа.

Голов с игры мы так и не дождались. На 64-й минуте хозяева заработали пенальти и Уилсон удачно его реализовал.

Эта победа стала второй для "Ньюкасла" в этом сезоне. Сейчас команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

"Брентфорд" осел на ступеньку выше. Соперники имеют одинаковое количество баллов.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ньюкасл" - "Брентфорд" 1:0

Гол: Уилсон (64, с пенальти)

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В статье: Брентфорд (Лондон) Ньюкасл
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