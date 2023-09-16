Долгожданная победа сорок. Ньюкасл - Брентфорд 1:0. Обзор матча и видео гола

"Ньюкасл" добывает важные очки. После сложного календаря, который привел "сорок" к трем поражениям подряд - наконец победа.

Голов с игры мы так и не дождались. На 64-й минуте хозяева заработали пенальти и Уилсон удачно его реализовал.

Эта победа стала второй для "Ньюкасла" в этом сезоне. Сейчас команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

"Брентфорд" осел на ступеньку выше. Соперники имеют одинаковое количество баллов.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ньюкасл" - "Брентфорд" 1:0

Гол: Уилсон (64, с пенальти)