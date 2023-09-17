Борнмут – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Борнмут" Ильи Забарного у себя дома принимает "Челси" с Михаилом Мудриком. Противостояние двух украинцев в Англии — это всегда интересное событие, особенно учитывая неслабую интригу, которая царит вокруг этой встречи, беря во внимание не самую удачную форму "синих".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Борнмут" - "Челси" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.