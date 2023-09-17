Эвертон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на то, что Виталий Миколенко перестал регулярно попадать в стартовый состав "Эвертона", эпичности от противостояния между мерсисайдцами и "канонирами" меньше не становится. Сумеет ли проблемный коллектив Шона Дайча создать проблемы "Арсеналу" вместе с Зинченко? Ответ на этот вопрос станет известен совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 сентября.

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