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Эвертон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
«Арсенал» вместе з Александром Зинченко продолжает борьбу за титул
Getty Images
Несмотря на то, что Виталий Миколенко перестал регулярно попадать в стартовый состав "Эвертона", эпичности от противостояния между мерсисайдцами и "канонирами" меньше не становится. Сумеет ли проблемный коллектив Шона Дайча создать проблемы "Арсеналу" вместе с Зинченко? Ответ на этот вопрос станет известен совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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