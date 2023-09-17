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Эвертон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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«Арсенал» вместе з Александром Зинченко продолжает борьбу за титул

Эвертон – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на то, что Виталий Миколенко перестал регулярно попадать в стартовый состав "Эвертона", эпичности от противостояния между мерсисайдцами и "канонирами" меньше не становится. Сумеет ли проблемный коллектив Шона Дайча создать проблемы "Арсеналу" вместе с Зинченко? Ответ на этот вопрос станет известен совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча "Эвертон" - "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Александр Зинченко Виталий Миколенко смотреть футбол онлайн
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