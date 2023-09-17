Борнмут - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Борнмут" и "Челси" на двоих выиграл в АПЛ пока только один матч. Команды Ильи Забарного и Михаила Мудрика недовольны своими результаты и во встрече друг с другом рассчитывают на положительный результат.

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Чемпионат Англии, пятый тур

17 сентября 2023 року. Борнмут, "Виталити Стэдиум"

"Борнмут" 16:00 "Челси"

Телетрансляція – Setanta Sports