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Борнмут - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Очередное украинское дерби в АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Борнмут - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" и "Челси" на двоих выиграл в АПЛ пока только один матч. Команды Ильи Забарного и Михаила Мудрика недовольны своими результаты и во встрече друг с другом рассчитывают на положительный результат.

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Чемпионат Англии, пятый тур

17 сентября 2023 року. Борнмут, "Виталити Стэдиум"

"Борнмут" 16:00 "Челси"

Телетрансляція – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Борнмут Где смотреть футбол Михаил Мудрик Илья Забарный смотреть футбол онлайн
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