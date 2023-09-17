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Борнмут - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередное украинское дерби в АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" и "Челси" на двоих выиграл в АПЛ пока только один матч. Команды Ильи Забарного и Михаила Мудрика недовольны своими результаты и во встрече друг с другом рассчитывают на положительный результат.
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Чемпионат Англии, пятый тур
17 сентября 2023 року. Борнмут, "Виталити Стэдиум"
"Борнмут" 16:00 "Челси"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Борнмут - ЧелсіСмотреть трансляцию
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