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Эвертон - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Очередное украинское дерби в АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Эвертон - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” не может выиграть на “Гудисон Парк” уже пять матчей подряд (одна ничья, четыре поражения). “Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” свои игры пятого тура уже выиграли, поэтому команде Микеля Артеты ничего не остается, как пытаться переломить негативную для себя тенденцию.

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Чемпионат Англии, пятый тур

17 сентября 2023 року. Ливерпуль, Гудисон Парк"

"Эвертон" 18:30 "Арсенал"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Евертон - Арсенал
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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Наши за границей Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Александр Зинченко Виталий Миколенко Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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