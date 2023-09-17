Эвертон - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Арсенал” не может выиграть на “Гудисон Парк” уже пять матчей подряд (одна ничья, четыре поражения). “Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” свои игры пятого тура уже выиграли, поэтому команде Микеля Артеты ничего не остается, как пытаться переломить негативную для себя тенденцию.

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Чемпионат Англии, пятый тур

17 сентября 2023 року. Ливерпуль, Гудисон Парк"

"Эвертон" 18:30 "Арсенал"

Телетрансляція – Setanta Sports