Почеттино: Будьте терпеливы к молодым игрокам

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался в отношении молодых футболистов и заявил, что они нуждаются в времени для раскрытия своего потенциала.

“Игроки – не машины. Например, "Реал" заплатил большие деньги за одного футболиста, его звали Зинедин Зидан. Он был выдающимся игроком, но через год после подписания болельщики "Реала" сказали бы: "Что мы купили?" Зидан начал играть на высоком уровне спустя семь-восемь месяцев, ему было 26-27 лет. Когда вы подписываете игрока, которому 18, 19, 20, 21 год, будьте терпеливы и дайте ему время”, - сказал Почеттино.

Отметим, что за этот и прошлый сезон "Челси" приобрел 17 футболистов в возрасте до 23 лет на общую сумму 733 миллиона евро.