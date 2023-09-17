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Почеттино: Будьте терпеливы к молодым игрокам

Англия
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Считает, что им нужно время

Почеттино: Будьте терпеливы к молодым игрокам

фото - Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался в отношении молодых футболистов и заявил, что они нуждаются в времени для раскрытия своего потенциала.

“Игроки – не машины. Например, "Реал" заплатил большие деньги за одного футболиста, его звали Зинедин Зидан. Он был выдающимся игроком, но через год после подписания болельщики "Реала" сказали бы: "Что мы купили?"

Зидан начал играть на высоком уровне спустя семь-восемь месяцев, ему было 26-27 лет. Когда вы подписываете игрока, которому 18, 19, 20, 21 год, будьте терпеливы и дайте ему время”, - сказал Почеттино.

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Отметим, что за этот и прошлый сезон "Челси" приобрел 17 футболистов в возрасте до 23 лет на общую сумму 733 миллиона евро.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
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