АПЛ. Борнмут – Челси 0:0. Триумфального возвращения Мудрика в стартовый состав не получилось

Несмотря на проливной дождь на юге Туманного Альбиона, команды порадовали высокими скоростями просто с первых минут. Инициативу взяли в свои руки подопечные Маурисио Почеттино, создав целый ряд опасных моментов в начале встречи. "Борнмут" Ираолы играл уже со своим привычным высоким прессингом, который оказался более комфортным вариантом для "синих", особенно по сравнению с низкими блоками от "Ноттингема" и "Лутона" в прошлых матчах.

Сначала классный проход от Михаила Мудрика и прострел на Галлахера, правда мяч прилетел ему на уровне пояса, поэтому пробивать было неудобно. Затем Стерлинг мог пробивать с острого угла, но решил прострелить в зону, где не было его партнеров. А затем Джексон пробивал из-за пределов штрафной площади и попал в стойку. Все это стартовый натиск от лондонцев.

Тем не менее, первый по-настоящему опасный момент создали именно "вишни", когда неожиданно быстро разыграли штрафной удар и после прострела от Кристи Уаттара уже в упор расстреливал Роберта Санчеза, впрочем голкипер "Челси" спас свою команду.

Прессинг "Борнмута" игроки "Челси" регулярно разбивали и особых результатов неустанная работа "вишен" без мяча не приносила. Свой единственный момент они создали по сути после стандарта. Однако со временем и натиск "синих" на ворота Нето ослаб, ведь они слегка сбавили темп.

На 33-й минуте Михаил Мудрик отдал очень острый прострел в штрафную площадь, снова на Конора Галлахера, но удар от полузащитника "Челси" был заблокирован. В целом Михаил произвел положительное впечатление в первом тайме, несмотря на то, что больше остроты было на противоположном фланге, где особенно активно разыгрывали комбинации Стерлинг и Мало Гюсто. Украинец не имел такого партнера на своем фланге, поскольку левым защитником у команды Почеттино был Леви Колвилл, который очень редко подключается к атакам.

Заработав перед перерывом необязательную желтую карточку, Михаил Мудрик вместе со своими партнерами отправился в раздевалку. Ни острота от украинца, ни гений Рахима Стерлинга не помог лондонскому коллективу забить гол в первой половине встречи. А "Борнмут" по сути создал только один опасный момент за тайм, большего от подопечных Андони Ираолы в атаке мы не увидели.

В самом дебюте второго тайма Михаил Мудрик заработал очень опасный штрафной в нескольких метрах от штрафной площади. Выполнял стандарт Рахим Стерлинг, после удара которого мяч попал в перекладину. На добивании успел Леви Колвилл и защитник лондонцев все же прошил Нето, однако он был в офсайде, поэтому гол отменили.

Когда мяч слегка увяз в центре поля, главные наставники обоих коллективов решили сделать замены. Михаил Мудрик покинул зеленый газон на 63-й минуте и вместо него вышел Коул Палмер. А у "Борнмута" вместо Данго Уаттара на поле появился Джастин Клюйверт. Замены выглядели логичными, особенно со стороны Почеттино, который сегодня наконец играл с классическим вингером по своей любимой схеме 4-2-3-1. Аргентинский специалист точно не мог быть доволен счетом на табло, поэтому отчаянно пытался разнообразить атакующую мощь своей команды.

Впрочем попытки усилить атаку неизбежно приводят к тому, что в обороне появляется больше свободы для атак соперников. Именно этим и начали пользоваться "вишни": сначала они заработали классный штрафной удар, почти такой же, который был у "Челси" в начале второй половины, но Филипп Билинг пробил мимо ворот. А потом Соланке получил пас от Филиппа и казалось уже открывал счет в этой встрече, однако Роберт Санчез сумел отразить этот выстрел, в очередной раз спасая лондонский коллектив.

Финального штурма в исполнении гостей так и не произошло, а "Борнмут" свой хороший момент на контратаке найти не смог. Бледный второй тайм от "Челси" оставил ощущение, что результат на табло справедлив, хотя в первой половине игры "синие" превосходили своего соперника.

Эта ничья означает для "Челси" вторую подряд потерю очков в матчах против аутсайдеров и перемещает лондонцев на 14 место в турнирной таблице. А что касается "вишен", то они не проигрывают уже три матча подряд во всех турнирах и продолжают грызться за свое место в Премьер-Лиге, находясь на 15-й строчке, сразу позади подопечных Почеттино.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Борнмут" — "Челси" 0:0

"Борнмут": Нето — Ааронс, Забарный, Келли, Керкез (Сенеси, 74) — Кристи (Брукс, 89), Кук — Уаттара (Клюйверт, 64), Биллинг, Тавернье (Синистерра, 74) — Соланке

"Челси": Санчез — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл (Чилуэлл, 81) — Угочукву, Галлахер — Стерлинг, Фернандес (Маатсен, 81), Мудрик (Палмер, 63) — Джексон

Предупреждения: Керкез (62) — Стерлинг (4), Мудрик (41), Дисаси (76), Джексон (80), Чилуэлл (90+6)