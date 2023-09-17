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Челси все еще не может. Борнмут - Челси 0:0. Обзор матча

Англия
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Борнмут - Челси ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Челси все еще не может. Борнмут - Челси 0:0. Обзор матча

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

"Челси" проводит худший старт с сезона 95/96 - 5 голов в 5 стартовых турах. Команда создает много голевых моментов, но не может их реализовать.

В этом матче со старта впервые в этом сезоне вышел Михаил Мудрик, который провел час на поле. Украинец отметился несколькими опасными передачами, которые партнеры не смогли превратить в голы.

За "Борнмут" продолжает выходить в старте Илья Забарный. И хотя его команда не смогла еще ни разу победить в АПЛ, защитник показывает уверенную игру.

Сейчас "пенсионеры" идут 14-ми в таблице с 5-ю баллами в активе. Их сегодняшние оппоненты на одну строчку ниже - 3 очка.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Борнмут" - "Челси" 0:0

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В статье: Челси (Лондон) Борнмут
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