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Челси все еще не может. Борнмут - Челси 0:0. Обзор матча
Борнмут - Челси ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
"Челси" проводит худший старт с сезона 95/96 - 5 голов в 5 стартовых турах. Команда создает много голевых моментов, но не может их реализовать.
В этом матче со старта впервые в этом сезоне вышел Михаил Мудрик, который провел час на поле. Украинец отметился несколькими опасными передачами, которые партнеры не смогли превратить в голы.
За "Борнмут" продолжает выходить в старте Илья Забарный. И хотя его команда не смогла еще ни разу победить в АПЛ, защитник показывает уверенную игру.
Сейчас "пенсионеры" идут 14-ми в таблице с 5-ю баллами в активе. Их сегодняшние оппоненты на одну строчку ниже - 3 очка.
АПЛ, 5-й тур
Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
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