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Почеттино: Мудрику нужно учиться играть в АПЛ и лучше понимать игру

Англия
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Тренер пенсионеров высказался относительно способностей украинца

Почеттино: Мудрику нужно учиться играть в АПЛ и лучше понимать игру

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

Сегодня Михаил Мудрик впервые вышел в старте "Челси" в матче против "Борнмута". Украинец провел не плохой матч, сделав несколько опасных передач. Но партнеры по команде не смогли их реализовать.

После игры тренер "синих" Маурисио Почеттино дал комментарии относительно игры Михаила:

"Он прогрессирует. Ему еще нужно учиться играть в АПЛ, она очень быстрая. Ему нужно лучше понимать игру, пытаться иногда быть более командным игроком. Мы должны дать ему время и возможности для совершенствования в течение сезона".

"Челси" неудачно начал эту кампанию. После 5 туров "пенсионеры" имеют лишь 5 очков в пяти турах.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
bbc.com

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