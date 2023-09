АПЛ. Эвертон – Арсенал 0:1. Победа гостей, однако с великолепной игрой от обоих украинцев

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Микель Артета выровнял свою статистику в матчах против “Эвертона” – теперь по четыре победы и поражения. Также “канониры” перевали свою затяжную, почти шестилетнюю серию без побед на “Гудисон Парк” – последний раз они брали три очка на этом стадионе еще в октябре 2017-го года с Озилом и Санчесом в составе.

“Эвертон” сейчас заслуженно расположился на дне турнирной таблицы, однако сегодня команда выглядела очень мощным механизмом в защите. 78% владения мячом было у "Арсенала" в первом тайме. Очень большое преимущество, но которая не воплотилась ни в одну опасность. Слишком хорошо действовали в обороне "ириски" – гости буквально погрязли на подступах к чужой штрафной.

На 20-й минуте удалось забить. Вийера после передачи Нкетиа отдал в разрез на Мартинелле, тот вышел на ударную позицию и пробил угол. Однако у Нкетиа все-таки был офсайд – только с помощью VAR это увидели судьи. Впоследствии, кстати, Мартинелли покинул поле из-за травмы.

Зинченко, как обычно, играл выше. Кое-где даже на позиции десятки. Однажды обрезался на своей половине поля, однако "канониры" быстро вернули мяч назад. На атаку он действовал очень удачно. Дважды его заброс в штрафную – сначала на Виейра в первом тайме, а затем на Троссарда во втором – разрезали оборону соперника, однако партнера не использовали созданный украинцем момент.

Также очень удачно отыграл и Миколенко. Виталий, как и неделю назад во Вроцлаве, сегодня снова действовал против Букайо Сака. Играл жестко, но не жестоко. Ни разу вингеру не удалось обострить после борьбы с украинцем.

Our Starboy needs a bit more protection. Mykolenko almost broke Saka’s leg. #EVEARS #Saka #Arsenal pic.twitter.com/UtE5VzBP4T

Во втором тайме игра пошла более резвая. Эдегор уже на 47-й минуте создал себе отличный момент – Пикфорд парировал выстрел норвежца. Через 13 минут Зинченко мощно пробил из-за пределов штрафной и попал в руку Тарковски. Арбитры показали, что нужно продолжать игру – стандарта не будет. Если до перерыва не удавалось гостям находить остроту для взятия ворот, то во второй половине матча преимущество в статистике воплотилось в цифры на табло.

69-я минута стала роковой для хозяев. “Канониры” разыграли угловой, и после комбинации при участии Зинченко забил гол Троссард. Сака прострелил с правого фланга – бельгиец в касание пробил в левый угол. И нет, рядом с этой комбинацией не было Миколенко – он во время стандарта играл в другой зоне. Кстати, 16-й гол "Арсенала" после розыгрыша углового в АПЛ с начала прошлого сезона. Больше не забил никто.

16 - Since the start of last season, Arsenal have scored more goals from corners than any other team in the Premier League (16). Crafted. pic.twitter.com/UAGCZW4FFH