Дайч: Арсенал не заслужил победу. Я ожидал, что мы добудем больше очков в начале сезона

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" в рамках 5-го тура АПЛ.

"Арсенал" не заслужил победу. Мы решительно защищались, но не владели мячом. Защитники очень тяжело работали, но со стороны атаки мы никогда не были близки к тому, чтобы изменить ситуацию.

Они хорошо прессинговали, и мы не были уверены, как выходить из него, через длинные или короткие передачи.

Я ожидал, что мы действительно получим больше очков, учитывая предсезонную подготовку. Уровень производительности был, но детали убивают в футболе.

После прошлого сезона я четко сказал, что нужно проделать огромное количество работы. Она все еще есть, невозможно все изменить за одно окно", - рассказал наставник "ирисок".