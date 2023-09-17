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Дайч: Арсенал не заслужил победу. Я ожидал, что мы добудем больше очков в начале сезона

Англия
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Коуч "ирисок" об игре с "канонирами"

Дайч: Арсенал не заслужил победу. Я ожидал, что мы добудем больше очков в начале сезона

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" в рамках 5-го тура АПЛ.

"Арсенал" не заслужил победу. Мы решительно защищались, но не владели мячом. Защитники очень тяжело работали, но со стороны атаки мы никогда не были близки к тому, чтобы изменить ситуацию.

Они хорошо прессинговали, и мы не были уверены, как выходить из него, через длинные или короткие передачи.

Я ожидал, что мы действительно получим больше очков, учитывая предсезонную подготовку. Уровень производительности был, но детали убивают в футболе.

После прошлого сезона я четко сказал, что нужно проделать огромное количество работы. Она все еще есть, невозможно все изменить за одно окно", - рассказал наставник "ирисок".

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
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Источник:
BBC

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