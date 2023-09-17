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Дайч: Арсенал не заслужил победу. Я ожидал, что мы добудем больше очков в начале сезона
Коуч "ирисок" об игре с "канонирами"
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал
"Арсенал" не заслужил победу. Мы решительно защищались, но не владели мячом. Защитники очень тяжело работали, но со стороны атаки мы никогда не были близки к тому, чтобы изменить ситуацию.
Они хорошо прессинговали, и мы не были уверены, как выходить из него, через длинные или короткие передачи.
Я ожидал, что мы действительно получим больше очков, учитывая предсезонную подготовку. Уровень производительности был, но детали убивают в футболе.
После прошлого сезона я четко сказал, что нужно проделать огромное количество работы. Она все еще есть, невозможно все изменить за одно окно", - рассказал наставник "ирисок".
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