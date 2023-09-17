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Битва канониров с ирисками. Эвертон - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола
Эвертон - Арсенал ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня прошло второе украинское дерби в рамках АПЛ. Миколенко впервые в этом сезоне вышел в старте и встретился с Александром Зинченко. Победа была за вторым, но матч был не простой для обеих сторон.
"Арсенал" впервые за 6 лет победил на Гудисон Парк. Подопечным Артеты очень тяжело даются матчи в Ливерпуле: четыре поражения и ничья в последних пяти матчах.
Единственный гол на 69-й минуте забил Леандро Троссард.
Александр Зинченко поучаствовал в голевой атаке Арсенала, а на 80-й минуте покинул поле. Виталий Миколенко провел полный матч.
АПЛ, 5-й тур
Английская Премьер-лига, пятый тур
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Гол: Троссард 69
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