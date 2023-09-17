Битва канониров с ирисками. Эвертон - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола

Сегодня прошло второе украинское дерби в рамках АПЛ. Миколенко впервые в этом сезоне вышел в старте и встретился с Александром Зинченко. Победа была за вторым, но матч был не простой для обеих сторон.

"Арсенал" впервые за 6 лет победил на Гудисон Парк. Подопечным Артеты очень тяжело даются матчи в Ливерпуле: четыре поражения и ничья в последних пяти матчах.

Единственный гол на 69-й минуте забил Леандро Троссард.

Александр Зинченко поучаствовал в голевой атаке Арсенала, а на 80-й минуте покинул поле. Виталий Миколенко провел полный матч.

АПЛ, 5-й тур

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

"Эвертон" - "Арсенал" 0:1

Гол: Троссард 69