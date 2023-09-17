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Артета: Место в старте никому не гарантировано
Тренер канониров дал интервью после игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета после победного матча над "Эвертоном" дал интервью, в котором поделился мыслями о неприкосновенности игроков основного состава:
"Никому не гарантировано место в стартовом составе, я этого не гарантирую. Футболисты здесь для того, чтобы играть на самом высоком уровне и вносить свой вклад в победу. Это касается каждого, мы установили для себя такие стандарты.
По той же причине сегодня произошли замены в стартовом составе. Райа заменил Ремсдейла, Фабио - Гавертца, и Нкетиа играл вместо Жезуса. У меня не было ни одного вопроса о том, почему Габриэль не вышел в старте. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо в раздевалке. Включая меня. Но двое игроков не могут играть на одной позиции на поле."
Также коуч добавил о травме Мартинелли:
"Он почувствовал ее после удара по воротам. Обычно он не из тех игроков, которые имеют проблемы с мышцами, но ему пришлось покинуть поле. После того как врачи его осмотрят, можно будет сказать о текущем состоянии."
Артета рассказал, что почувствовал после победы над "Эвертоном:
"Очень счастлив, чрезвычайно доволен выступлением, тем, как мы играли. Шесть лет мы не могли победить на этом стадионе. Это был вызов, который стоял перед нами.
Я думаю, что мы доминировали в игре от начала до конца. Команда создала много моментов. Сделать это здесь - большой комплимент игрокам, потому что это далось нам нелегко."
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