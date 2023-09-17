Артета: Место в старте никому не гарантировано

Микель Артета после победного матча над "Эвертоном" дал интервью, в котором поделился мыслями о неприкосновенности игроков основного состава:

"Никому не гарантировано место в стартовом составе, я этого не гарантирую. Футболисты здесь для того, чтобы играть на самом высоком уровне и вносить свой вклад в победу. Это касается каждого, мы установили для себя такие стандарты.

По той же причине сегодня произошли замены в стартовом составе. Райа заменил Ремсдейла, Фабио - Гавертца, и Нкетиа играл вместо Жезуса. У меня не было ни одного вопроса о том, почему Габриэль не вышел в старте. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо в раздевалке. Включая меня. Но двое игроков не могут играть на одной позиции на поле."