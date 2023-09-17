  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Место в старте никому не гарантировано
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Место в старте никому не гарантировано

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер канониров дал интервью после игры

Артета: Место в старте никому не гарантировано

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета после победного матча над "Эвертоном" дал интервью, в котором поделился мыслями о неприкосновенности игроков основного состава:

"Никому не гарантировано место в стартовом составе, я этого не гарантирую. Футболисты здесь для того, чтобы играть на самом высоком уровне и вносить свой вклад в победу. Это касается каждого, мы установили для себя такие стандарты.

По той же причине сегодня произошли замены в стартовом составе. Райа заменил Ремсдейла, Фабио - Гавертца, и Нкетиа играл вместо Жезуса. У меня не было ни одного вопроса о том, почему Габриэль не вышел в старте. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо в раздевалке. Включая меня. Но двое игроков не могут играть на одной позиции на поле."

Также коуч добавил о травме Мартинелли:

"Он почувствовал ее после удара по воротам. Обычно он не из тех игроков, которые имеют проблемы с мышцами, но ему пришлось покинуть поле. После того как врачи его осмотрят, можно будет сказать о текущем состоянии."

Артета рассказал, что почувствовал после победы над "Эвертоном:

"Очень счастлив, чрезвычайно доволен выступлением, тем, как мы играли. Шесть лет мы не могли победить на этом стадионе. Это был вызов, который стоял перед нами.

Я думаю, что мы доминировали в игре от начала до конца. Команда создала много моментов. Сделать это здесь - большой комплимент игрокам, потому что это далось нам нелегко."

По теме
yellow-arrow
Стиль Де Дзерби. Брайтон забил МЮ после 30 передач подряд. Видео
yellow-arrow
Дайч: Арсенал не заслужил победу. Я ожидал, что мы добудем больше очков в начале сезона
yellow-arrow
Битва канониров с ирисками. Эвертон - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
arsenal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде