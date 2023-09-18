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В 2023 году в основе за лондонский Челси в АПЛ сыграли 37 футболистов
37-м стал Лесли Угочукву
Фото: chelseafc.com
В стартовом составе "Челси" в АПЛ за 2023 год сыграли 37 разных футболистов. 37-м стал Лесли Угочукву, об этом утверждает журналист Evening Standard Низаар Кинселла со ссылкой на Opta Sports.
19-летний француз вышел с первой минуты на игру 5-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (0:0). Ранее он попадал в старт только на матч Кубка английской лиги с "Уимблдоном" (2:1) 30 августа.
После пяти сыгранных матчей в АПЛ команда Мауриссио Почеттино набрала всего пять очков и находится на 14 месте в турнирной таблице.
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