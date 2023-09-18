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Почеттино о свисте фанатов Челси: Мне расплакаться? У нас 12 травмированных, и мы делаем больше, чем люди могут ожидать

Англия
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Болельщики могут делать что угодно. А мы знаем, что нужно делать нам

Почеттино о свисте фанатов Челси: Мне расплакаться? У нас 12 травмированных, и мы делаем больше, чем люди могут ожидать

fc chelsea

UA-Футбол
Новина українською

Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов после ничьей с "Борнмутом" (0:0).

"Когда тратишь деньги, появляются ожидания. Если вы не выиграете, вполне нормально, что болельщики недовольны. Но я могу сказать болельщикам, что есть обстоятельства, которые мы не в силах изменить. Мы не можем изменить реальность. У нас слишком много травмированных. У нас будет сильная команда, когда все будут вместе. Когда мы будем здоровы, сможем бороться за все.

У нас доступны не все игроки с начала сезона. Что мы можем сделать?

Как по мне, здесь не о чем говорить. Болельщики могут делать что угодно. А мы знаем, что нужно делать нам. Наша вера сильна, но на сегодняшний день у нас 12 травмированных футболистов. На скамейке 3-4 молодых парня. Мне расплакаться? Мне начать жаловаться? Мне нужно с этим смириться, принять этот вызов и сохранять оптимизм.

Мы делаем очень хорошие вещи, делаем больше, чем люди вправе ожидать. Но от "Челси" ждут только побед", - сказал главный тренер "синих".

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
dailymail

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