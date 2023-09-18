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Гари Невилл: Не знаю ни одного фаната Манчестер Юнайтед с мозгами, который злится на тен Хага
Гари Невилл встал на защиту главного тренера
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл встал на защиту главного тренера клуба Эрика тен Хага.
"Я не знаю ни одного фаната "Манчестер Юнайтед" с мозгами, который больше всего злится именно на Эрика тен Хага. Чего они действительно хотят, так это смены владельца. Они хотят стабильности, и им нужна группа преданных своему делу игроков.
При этом я не думаю, что игроки не преданы делу. Мне просто интересно, насколько они хороши для "МЮ". Это меня беспокоит", - приводит слова Невилла Sky Sports.
После пяти туров "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли". Матч состоится 23 сентября.
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