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Гари Невилл: Не знаю ни одного фаната Манчестер Юнайтед с мозгами, который злится на тен Хага

Англия
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Гари Невилл встал на защиту главного тренера

Гари Невилл: Не знаю ни одного фаната Манчестер Юнайтед с мозгами, который злится на тен Хага

UA-Футбол
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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл встал на защиту главного тренера клуба Эрика тен Хага.

"Я не знаю ни одного фаната "Манчестер Юнайтед" с мозгами, который больше всего злится именно на Эрика тен Хага. Чего они действительно хотят, так это смены владельца. Они хотят стабильности, и им нужна группа преданных своему делу игроков.

При этом я не думаю, что игроки не преданы делу. Мне просто интересно, насколько они хороши для "МЮ". Это меня беспокоит", - приводит слова Невилла Sky Sports.

После пяти туров "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" встретится с "Бернли". Матч состоится 23 сентября.

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В статье: Гари Невилл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
skysports

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