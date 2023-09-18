Гари Невилл: Не знаю ни одного фаната Манчестер Юнайтед с мозгами, который злится на тен Хага

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл встал на защиту главного тренера клуба Эрика тен Хага.

"Я не знаю ни одного фаната "Манчестер Юнайтед" с мозгами, который больше всего злится именно на Эрика тен Хага. Чего они действительно хотят, так это смены владельца. Они хотят стабильности, и им нужна группа преданных своему делу игроков.

При этом я не думаю, что игроки не преданы делу. Мне просто интересно, насколько они хороши для "МЮ". Это меня беспокоит", - приводит слова Невилла Sky Sports.