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Уан-Биссака травмировался на 2 месяца. Он вышел на 85-ой минуте поединка
Очередная травма в "МЮ"
Фото: twitter.com/ManUtd
Аарон Уан-Биссака выбыл на 2 месяца из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Защитник вышел на поле на замену Лисандро Мартинесу на 85-ой минуте встречи с "Брайтоном" (1:3).
О сроке в два месяца сообщает The Athletic, тогда как "МЮ" конкретных временных рамок не называет.
Теперь у "МЮ" может сыграть справа в защите только Диогу Далот. Клубу предстоит сыграть 6 поединков до следующей паузы на матчи сборных 6-го октября.
"МЮ" не могут помочь 10 футболистов: у них травмы и отстранения от состава – это Антони, Санчо, Шоу, Маунт, Маласиа, Диалло, Майну, Хитон и Амрабат.
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