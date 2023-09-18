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Уан-Биссака травмировался на 2 месяца. Он вышел на 85-ой минуте поединка

Англия
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Очередная травма в "МЮ"

Уан-Биссака травмировался на 2 месяца. Он вышел на 85-ой минуте поединка

Фото: twitter.com/ManUtd

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Аарон Уан-Биссака выбыл на 2 месяца из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Защитник вышел на поле на замену Лисандро Мартинесу на 85-ой минуте встречи с "Брайтоном" (1:3).

О сроке в два месяца сообщает The Athletic, тогда как "МЮ" конкретных временных рамок не называет.

Теперь у "МЮ" может сыграть справа в защите только Диогу Далот. Клубу предстоит сыграть 6 поединков до следующей паузы на матчи сборных 6-го октября.

"МЮ" не могут помочь 10 футболистов: у них травмы и отстранения от состава – это Антони, Санчо, Шоу, Маунт, Маласиа, Диалло, Майну, Хитон и Амрабат.

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В статье: Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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Источник:
manutd.com

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