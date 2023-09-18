АПЛ. Ноттингем Форест – Бернли 1:1. Подопечные Компани заработали первый балл в новом сезоне

"Бернли" был в отчаянном поиске первых зачетных баллов в новом сезоне, ведь матчи против "Манчестер Сити", "Астон Виллы" и "Тоттенхэма" не принесли подопечным Венсана Компани много удовольствия. Матч против "Ноттингем Форест" выглядел как идеальная возможность наконец зацепиться за результат. Именно так они и сделали, сыграв с "лесниками" в результативную ничью.

"Ноттингем" на правах хозяев поля куда активнее начал матч и благодаря активным стараниям со стороны собственных вингеров — Каллума Хадсона-Одои (который сегодня дебютировал в составе новой команды) и Энтони Эланги — регулярно создавал определенную остроту у ворот Траффорда.

Из-за отсутствия Сержа Орье в связи с травмой, в стартовом составе вышел действующий чемпион мира Гонсало Монтьель. Отсутствие ивуарийца чувствовалось, поскольку правый фланг, который обычно является самым активным у "лесников", в этом матче просел. Однако подопечные Стива Купера пытались компенсировать это активностью на левом фланге, где создавали суету бывшие игроки "Челси": Ола Айна и Хадсон-Одои.

А что касается подопечных Венсана Компани, то они пытались находить свои моменты благодаря контратакам и ударам из-за пределов штрафной, не забывая при этом периодически включать свой высокий прессинг.

Начиная с 25-й минуты, гости все же перехватили инициативу и под конец первой половины встречи открыли счет. Колеошо совершил героический забег по флангу со смещением в центр и прострелил: попытка Робертса замкнуть прострел получилась неудачной, но уже за пределами штрафной в одно касание точно в угол ворот пробил Зеки Амдуни. Мэтту Тернеру оставалось лишь развести руками. Как и несколько недель назад, когда на этом же стадионе в рамках Кубка Лиги проходил матч между этими коллективами, Амдуни открыл счет, правда тогда ему это удалось сделать только на 90-й минуте, а здесь уже в первом тайме.

То ли из-за активности Луки Колеошо, то ли из-за пассивности самого Монтьеля, но уже в дебюте второго тайма Стив Купер решил заменить аргентинского латераля и вместо него выпустил Нуну Тавареша, который сразу поменялся флангами с Айной. Именно Ола начал противостоять Колеошо и у него это получилось куда удачнее, чем у арендника "Севильи".

В середине второго тайма активность Каллума Хадсона-Одои воплотилась в забитый гол! Уже в своем дебюте бывший вингер "Челси" забил невероятно красивый мяч ударом с линии штрафной точно в дальний угол. Мяч залетел в ворота Траффорда от штанги. Красота, ничего добавить.

На такую наглость со стороны "лесников" сразу отреагировал Венсан Компани, который сделал две замены, освежив игру выходами Зарури и Берге. Как оказалось, замены сработали, ведь на 77-й минуте Сандер Берге продавил Скотта Маккенну и прошел с мячом в штрафную, откуда отдал пас Лайлу Фостеру, который легко отправил круглого в пустые ворота. Впрочем после просмотра ВАР гол был отменен, ведь при приеме мяча Берге все же подыграл себе рукой.

До конца матча команды обменялись опасными моментами, но реально близким к взятию ворот уже никто не был. Можно отметить только удар от Фостера. Впрочем речь не об ударе по воротам, а об ударе локтем в грудь своего оппонента, за что он получил справедливую красную карточку за несколько минут до конца встречи. Как итог: боевая ничья, которая дает "Бернли" первый балл, но не выводит их из зоны вылета. А подопечные Стива Купера поднимаются на 8-ю строчку, имея в активе 7 очков.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Бернли" 1:1

Голы: Хадсон-Одои (62) — Амдуни (41)

"Ноттингем Форест": Тернер — Монтьель (Тавареш, 53), Уоррелл, Маккенна, Айна — Сангаре, Мангала (Йейтс, 71) — Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Ориги, 71) — Авонии (Вуд, 88)

"Бернли": Траффорд — Робертс, Аль-Дахиль, Байер (Делькруа , 88), Тейлор — Каллен, Браунхилл — Гудмундсон (Зарури, 63), Амдуни (Берге, 63), Колеошо (Трезор, 76) — Фостер

Предупреждения: Мангала (32), Монтьель (34) — Траффорд (12), Робертс (90+6), Каллен (90+9)

Удаление: Фостер (90+5)