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Агенты вокруг Манчестер Юнайтед возмущены растущим влиянием в клубе агента тен Хага Кеса Воса
В агентстве Воса работает сын Эрика
Getty Images/Global Images Ukraine
Агенты вокруг "Манчестер Юнайтед" возмущены, что Кес Вос имеет большое влияние на клуб. В руководстве "красных дьяволов" также обсуждают эту тему.
При этом именно руководство не видит проблемы в растущем влиянии агентства Sports Entertainment Group на клуб.
Именно SEG вели трансферы Расмуса Хейлунда и Софияна Амрабата, а также продажу Зидана Икбала в "Утрехт". О тесных связях между клубом и агентством также свидетельствует то, что сын главного тренера "МЮ" Эрика тен Хага работает в нем аналитиком.
Напомним, что "МЮ" потратил этим летом на трансферы 206 миллионов евро на трансферы. Хейлунд и Амрабат перешли в клуб за 75 и 10 миллионов евро.
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