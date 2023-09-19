Агенты вокруг Манчестер Юнайтед возмущены растущим влиянием в клубе агента тен Хага Кеса Воса

Агенты вокруг "Манчестер Юнайтед" возмущены, что Кес Вос имеет большое влияние на клуб. В руководстве "красных дьяволов" также обсуждают эту тему.

При этом именно руководство не видит проблемы в растущем влиянии агентства Sports Entertainment Group на клуб.

Именно SEG вели трансферы Расмуса Хейлунда и Софияна Амрабата, а также продажу Зидана Икбала в "Утрехт". О тесных связях между клубом и агентством также свидетельствует то, что сын главного тренера "МЮ" Эрика тен Хага работает в нем аналитиком.

Напомним, что "МЮ" потратил этим летом на трансферы 206 миллионов евро на трансферы. Хейлунд и Амрабат перешли в клуб за 75 и 10 миллионов евро.