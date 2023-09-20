Игроки Манчестер Юнайтед устроили потасовку в раздевалке после поражения от Брайтона

В раздевалке "Манчестер Юнайтед" после матча с "Брайтоном" произошел конфликт, в котором приняли участие четыре игрока. Ссора произошла между полузащитниками Бруну Фернандешем и Скоттом Мактоминеем, а также между защитниками Лисандро Мартинесом и Виктором Линделефом. Отмечается, что главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг успокоил игроков и остановил конфликт.

Напомним, во встрече 5-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" уступил "Брайтону" со счетом 1:3. "МЮ" набрал шесть очков и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда показала худший старт в чемпионате Англии с 1989 года.