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Игроки Манчестер Юнайтед устроили потасовку в раздевалке после поражения от Брайтона

Англия
(1 голосов)

Конфликты в раздевалке МЮ

Игроки Манчестер Юнайтед устроили потасовку в раздевалке после поражения от Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В раздевалке "Манчестер Юнайтед" после матча с "Брайтоном" произошел конфликт, в котором приняли участие четыре игрока. Ссора произошла между полузащитниками Бруну Фернандешем и Скоттом Мактоминеем, а также между защитниками Лисандро Мартинесом и Виктором Линделефом. Отмечается, что главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг успокоил игроков и остановил конфликт.

Напомним, во встрече 5-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" уступил "Брайтону" со счетом 1:3. "МЮ" набрал шесть очков и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда показала худший старт в чемпионате Англии с 1989 года.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес
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Источник:
90min

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