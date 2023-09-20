Юрген Клопп объяснил, почему он не возглавит сборную Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что специалист Юлиан Нагельсман может возглавить сборную Германии.

"Думаю, Юлиан - это отличное решение. Он великолепный тренер, и я был бы рад, если бы все сложилось именно так. Возраст? Это неважно. Он уже к 28 годам доказал, что является выдающимся тренером. У него восемь лет опыта работы на высшем уровне - многие другие добиваются подобного лишь к 45-50 годам.

Я предан "Ливерпулю", мое сердце здесь. Нельзя просто отрубить последние восемь лет. Я подписал контракт с командой, и, насколько я помню, я не был связан или пьян в тот момент. Это было осознанное решение. Поэтому мой уход из "Ливерпуля" сейчас невозможен", - приводит слова Клоппа RTL.