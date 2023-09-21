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Гвардиола: У нас проблемы, травмированы пять очень важных игроков

Англия
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В последнем матче травмировался еще один игрок

Гвардиола: У нас проблемы, травмированы пять очень важных игроков

Фото: mancity.com

UA-Футбол
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Пеп Гвардиола рассказал о проблемах "Манчестер Сити" из-за травм. Бернарду Силва был заменен на 44-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" (3:1) из-за повреждения. Как ожидается, он пропустит несколько недель. У "Манчестер Сити" также травмированы Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Матео Ковачич и Джон Стоунз.

"У нас проблемы, но я не буду говорить: "Ох, у нас много травм". Все так, как есть.

Мы будем бороться вместе с теми, кто готов играть. Пока у нас есть такой менталитет, все хорошо. У нас травмированы пять очень важных игроков. Держаться [в таких условиях] на длительном отрезке будет сложно", - сказал главный тренер "Манчестер Сити".

23 сентября "Манчестер Сити" сыграет с "Ноттингем Форест" дома. Затем команду ждут матчи против "Ньюкасла", "Вулверхэмптона", "РБ Лейпциг", "Арсенала" (все - в гостях) и домашняя игра с "Брайтоном".

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В статье: Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
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