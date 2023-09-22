Агуэро: Сити будет фаворитом еще долгие годы. Все зависит от Гвардиолы и Холанда

Серхио Агуэро считает, что "Ман Сити" еще долго будет главным фаворитом АПЛ.

"Я думаю, что "Сити" будет фаворитом еще долгие годы, такова реальность. У них много очень хороших игроков на долгосрочных контрактах. И правда в том, что, да, они всегда являются фаворитами.

Но, в конце концов, в футболе иногда все складывается не так, как ты хочешь, но я думаю, что в этом смысле Пеп очень умный. Он очень хороший мотиватор, он следит за тем, чтобы игроки не теряли концентрацию, и больше всего это касается Холанда.

Я думаю, что Пепу нравится стиль Холанда, и тот хорошо освоил стиль игры, который Пеп разработал специально для него. Ему нужно только завершать атаки, и я думаю, что Холанд многое привносит в "Сити". Будем надеяться, что он продолжит в том же духе, потому что это нелегко.

Действительно, трудно из года в год оставаться на высоком уровне. Но я думаю, что пока Пеп остается главным тренером, они останутся на высоком уровне, и все зависит от Холанда. Все зависит от Пепа и Холанда.

Под руководством Пепа они стремятся выигрывать титул за титулом, и конечно, голы Холанда во многом помогут в этом", - сказал бывший нападающий "Манчестер Сити".