Тен Хаг: В Манчестер Юнайтед все едины

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о ссорах в команде.

“В раздевалке, персонал, тренеры, медики – здесь все единственные. Здесь, в “Манчестер Юнайтед”, вы боретесь. Утечки (слухов из середины команды – прим.)? Я знаю своих игроков, и единственное, что нужно – выигрывать здесь. Каждая отдельная игра”, - сказал нидерландец.

Также наставник добавил, что вингер команды Джейдон Санчо не примет участие в матче против "Бернли" в субботу. Он все еще находится вне планов тен Хага, однако нидерландец отметил, что “все в руках Санчо”.

“Манкунианцы” сейчас находятся на 13 месте АПЛ. В первых пяти турах им удалось заработать шесть очков.