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Тен Хаг: В Манчестер Юнайтед все едины

Англия
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По его мнению, проблем нет

Тен Хаг: В Манчестер Юнайтед все едины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о ссорах в команде.

“В раздевалке, персонал, тренеры, медики – здесь все единственные. Здесь, в “Манчестер Юнайтед”, вы боретесь. Утечки (слухов из середины команды – прим.)? Я знаю своих игроков, и единственное, что нужно – выигрывать здесь. Каждая отдельная игра”, - сказал нидерландец.

Также наставник добавил, что вингер команды Джейдон Санчо не примет участие в матче против "Бернли" в субботу. Он все еще находится вне планов тен Хага, однако нидерландец отметил, что “все в руках Санчо”.

“Манкунианцы” сейчас находятся на 13 месте АПЛ. В первых пяти турах им удалось заработать шесть очков.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano

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