Будущий конкурент Холанду? Манчестер Сити нацелился на 15-летнего суперталанта Милана

Нападающий итальянского "Милана" Франческо Камарда попал на радары скаутов "Манчестер Сити". "Горожане" хотят пригласить 15-летнего форварда к себе. Об этом сообщает Calciomercato.

Сейчас футболист выступает со значительно старшими партнерами – за команду "Россонери Примавера" (U-19). В своем дебютном матче в юношеской Лиге чемпионов против "Ньюкасла" он записал в свой актив один гол.

Недавно он также дебютировал в составе сборной Италии U-17, отличившись дублем в воротах Германии U-17.

Кроме "Сити" футболистом интересуются и другие европейские клубы, в частности "Боруссия" Дортмунд.

Однако у Камарды есть мечта: он хочет сыграть за “Милан” в Серии А. Его семья и сам Франческо доволен проектом своей карьеры, который был разработан вместе с клубом. 16 марта следующего года "россонери" хотят подписать первый профессиональный контракт с нападающим – как раз тогда ему исполнится 16 лет.