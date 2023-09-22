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Будущий конкурент Холанду? Манчестер Сити нацелился на 15-летнего суперталанта Милана

Англия
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Однако переманить его будет трудной задачей

Будущий конкурент Холанду? Манчестер Сити нацелился на 15-летнего суперталанта Милана

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Нападающий итальянского "Милана" Франческо Камарда попал на радары скаутов "Манчестер Сити". "Горожане" хотят пригласить 15-летнего форварда к себе. Об этом сообщает Calciomercato.

Сейчас футболист выступает со значительно старшими партнерами – за команду "Россонери Примавера" (U-19). В своем дебютном матче в юношеской Лиге чемпионов против "Ньюкасла" он записал в свой актив один гол.

Недавно он также дебютировал в составе сборной Италии U-17, отличившись дублем в воротах Германии U-17.

Кроме "Сити" футболистом интересуются и другие европейские клубы, в частности "Боруссия" Дортмунд.

Однако у Камарды есть мечта: он хочет сыграть за “Милан” в Серии А. Его семья и сам Франческо доволен проектом своей карьеры, который был разработан вместе с клубом. 16 марта следующего года "россонери" хотят подписать первый профессиональный контракт с нападающим – как раз тогда ему исполнится 16 лет.

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В статье: Манчестер Сити Милан
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Источник:
Calciomercato

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