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Полузащитник Тоттенхэма: Главный тренер Постекоглу – очень мотивационный оратор
Команда заряжена на победы
Полузащитник "Тоттэнхэма" Джеймс Мэддисон рассказал об ораторских навыках главного тренера команды Анге Постекоглу.
“Он действительно хорош в мотивационных речах. Когда вы выходите из встречи с ним, вы готовы бежать через стену. Он очень мотивационный оратор, и это его огромное качество. Он привлекает всех игроков, желающих пойти работать на него. Все готовы к работе.
В субботу был хороший пример с победным голом. Четыре замены объединились, и Кулусевски забил победный гол. Они продолжают голодать и хотят добиться успеха. Пусть это будет продолжаться долго, и я надеюсь, что у нас будет успешный период вместе”, - сказал Мэддисон.
Отметим, что в стартовых пяти турах АПЛ в этом сезоне "Тоттенхэм" заработал 13 очков из 15 возможных. В настоящее время "шпоры" находятся на втором месте в турнирной таблице. Для Постекоглу это дебютный сезон в чемпионате Великобритании.
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