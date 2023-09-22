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Полузащитник Тоттенхэма: Главный тренер Постекоглу – очень мотивационный оратор

Англия
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Команда заряжена на победы

Полузащитник Тоттенхэма: Главный тренер Постекоглу – очень мотивационный оратор

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Полузащитник "Тоттэнхэма" Джеймс Мэддисон рассказал об ораторских навыках главного тренера команды Анге Постекоглу.

“Он действительно хорош в мотивационных речах. Когда вы выходите из встречи с ним, вы готовы бежать через стену. Он очень мотивационный оратор, и это его огромное качество. Он привлекает всех игроков, желающих пойти работать на него. Все готовы к работе.

В субботу был хороший пример с победным голом. Четыре замены объединились, и Кулусевски забил победный гол. Они продолжают голодать и хотят добиться успеха. Пусть это будет продолжаться долго, и я надеюсь, что у нас будет успешный период вместе”, - сказал Мэддисон.

Отметим, что в стартовых пяти турах АПЛ в этом сезоне "Тоттенхэм" заработал 13 очков из 15 возможных. В настоящее время "шпоры" находятся на втором месте в турнирной таблице. Для Постекоглу это дебютный сезон в чемпионате Великобритании.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Джеймс Мэддисон
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Источник:
Sky Sports

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