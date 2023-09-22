Полузащитник Тоттенхэма: Главный тренер Постекоглу – очень мотивационный оратор

Полузащитник "Тоттэнхэма" Джеймс Мэддисон рассказал об ораторских навыках главного тренера команды Анге Постекоглу.

“Он действительно хорош в мотивационных речах. Когда вы выходите из встречи с ним, вы готовы бежать через стену. Он очень мотивационный оратор, и это его огромное качество. Он привлекает всех игроков, желающих пойти работать на него. Все готовы к работе.

В субботу был хороший пример с победным голом. Четыре замены объединились, и Кулусевски забил победный гол. Они продолжают голодать и хотят добиться успеха. Пусть это будет продолжаться долго, и я надеюсь, что у нас будет успешный период вместе”, - сказал Мэддисон.