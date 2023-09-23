Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.09.23

Английская Премьер-лига, шестой тур

23 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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За первые пять туров "Ноттингем" набрал более чем вдвое меньше очков за "Сити". Однако "лесники" все равно находятся в верхней части турнирной таблицы. В то же время "горожане" лидируют в чемпионате. Большой разрыв в возможностях между командами, да еще игра состоится на "Этихаде".

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Новости Манчестер Сити

У "горожан" все более чем хорошо. Уже вернулся Хосеп Гвардиола после операции – команде теперь легче работать. В последних пяти матчах МС одержал прогнозируемые победы, хоть и не без проблем. В четырех последних поединках "горожане" пропустили – это явно плохой сигнал для обороны команды. И из действительно сильных соперников можно выделить только "Вест Хэм".

Прошлый матч – проти "Црвены Звезды" – вообще складывался плохо, особенно если говорить о первом тайме. Безумная нерезультативность была у "горожан". Они до перерыва нанесли 22 удара, однако не отличились. Сербы пробили один раз – и точно в цель. Еще Гвардиола потерял Силву – его заменил Доку на 44 минуте. Однако после перерыва удалось исправить ситуацию и не проиграть в первом матче в ЛЧ в статусе победителя турнира.

Кадры хозяев

Вышеупомянутой Силва будет восстанавливаться примерно еще неделю – сегодня он доступнен не будет. Также вне игры де Брюйне. А вот возвращение Грилиша, Ковачича и Стоунса уже близко.

Новости Ноттингема Форест

Весьма тяжелый календарь был у "лесников" на старте сезона. К примеру, были матчи против "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" – все на выезде. Также насыщенности календаря добавил поединок Кубка лиги. Однако команда достаточно неплохо держит темп. К примеру, у тех же "аристократов" на "Стэмфорд Бридж" победить удалось благодаря голу Эланги.

С тем же МЮ было сильное сражение. “Лесники” вели 2:0 уже на четвертой минуте, однако продемонстрировали свое неумение играть на сохранение результата. Несмотря на все неудачи, "Ноттингем" занимает восьмое место в турнирной таблице с семью очками в активе. Довольно неплохой результат для команды, которая в прошлом сезоне боролась за выживание.

Кадры гостей

Точно вне игры полузащитник Данилу и вратарь Хеннесси. Боли и Орье пока под вопросом.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ноттингема Форест

Последние пять встреч хозяев

19.09. Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (ЛЧ)

16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

02.09. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)

27.08. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

19.08. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

18.09. Ноттингем Форест – Бернли 1:1 (АПЛ)

02.09. Челси – Ноттингем Форест 0:1 (АПЛ)

30.08. Ноттингем Форест – Бернли 0:1 (Кубок лиги)

26.08. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест (АПЛ)

18.08. Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)

Личные встречи между командами

После 2009 года пути коллективов пересеклись только в АПЛ в прошлом сезоне. В первом матче "горожане" одержали победу 6:0, а во втором была зафиксирована ничья 1:1. До этого был поединок еще в старой эре МС в 2009-м году в рамках Кубка Англии – тогда "лесники" победили 3:0.

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 5 5 0 0 14 - 3 15 2 Тоттенхэм 5 4 1 0 13 - 5 13 3 Ливерпуль 5 4 1 0 12 - 4 13 4 Арсенал 5 4 1 0 9 - 4 13 5 Брайтон энд Хоув Альбион 5 4 0 1 15 - 7 12 6 Вест Хэм Юнайтед 5 3 1 1 10 - 7 10 7 Астон Вилла 5 3 0 2 11 - 10 9 8 Ноттингем Форест 5 2 1 2 7 - 7 7 9 Кристал Пэлас 5 2 1 2 6 - 7 7 10 Фулхэм 5 2 1 2 5 - 10 7 11 Брентфорд 5 1 3 1 8 - 6 6 12 Ньюкасл 5 2 0 3 8 - 7 6 13 Манчестер Юнайтед 5 2 0 3 6 - 10 6 14 Челси 5 1 2 2 5 - 5 5 15 Борнмут 5 0 3 2 4 - 8 3 16 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5 - 11 3 17 Шеффилд Юнайтед 5 0 1 4 5 - 9 1 18 Эвертон 5 0 1 4 2 - 9 1 19 Бернли 4 0 1 3 4 - 12 1 20 Лутон Таун 4 0 0 4 2 - 10 0

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ноттингем Форест

Прогноз матча Манчестер Сити – Ноттингем Форест от UA-Football

Через несколько дней "горожан" ожидает выездной матч Кубка лиги против "Ньюкасла", в прошлый вторник подопечные Гвардиолы провели изнурительный поединок ЛЧ. Сегодня они могут провести встречу в эконом-режиме. Нужно верно распределить силы. "Ноттингем" будет готов этим воспользоваться. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,3).