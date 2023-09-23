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Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.09.23
Очередная жертва "горожан"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, шестой тур
23 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
За первые пять туров "Ноттингем" набрал более чем вдвое меньше очков за "Сити". Однако "лесники" все равно находятся в верхней части турнирной таблицы. В то же время "горожане" лидируют в чемпионате. Большой разрыв в возможностях между командами, да еще игра состоится на "Этихаде".
Новости Манчестер Сити
У "горожан" все более чем хорошо. Уже вернулся Хосеп Гвардиола после операции – команде теперь легче работать. В последних пяти матчах МС одержал прогнозируемые победы, хоть и не без проблем. В четырех последних поединках "горожане" пропустили – это явно плохой сигнал для обороны команды. И из действительно сильных соперников можно выделить только "Вест Хэм".
Прошлый матч – проти "Црвены Звезды" – вообще складывался плохо, особенно если говорить о первом тайме. Безумная нерезультативность была у "горожан". Они до перерыва нанесли 22 удара, однако не отличились. Сербы пробили один раз – и точно в цель. Еще Гвардиола потерял Силву – его заменил Доку на 44 минуте. Однако после перерыва удалось исправить ситуацию и не проиграть в первом матче в ЛЧ в статусе победителя турнира.
Кадры хозяев
Вышеупомянутой Силва будет восстанавливаться примерно еще неделю – сегодня он доступнен не будет. Также вне игры де Брюйне. А вот возвращение Грилиша, Ковачича и Стоунса уже близко.
Новости Ноттингема Форест
Весьма тяжелый календарь был у "лесников" на старте сезона. К примеру, были матчи против "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" – все на выезде. Также насыщенности календаря добавил поединок Кубка лиги. Однако команда достаточно неплохо держит темп. К примеру, у тех же "аристократов" на "Стэмфорд Бридж" победить удалось благодаря голу Эланги.
С тем же МЮ было сильное сражение. “Лесники” вели 2:0 уже на четвертой минуте, однако продемонстрировали свое неумение играть на сохранение результата. Несмотря на все неудачи, "Ноттингем" занимает восьмое место в турнирной таблице с семью очками в активе. Довольно неплохой результат для команды, которая в прошлом сезоне боролась за выживание.
Кадры гостей
Точно вне игры полузащитник Данилу и вратарь Хеннесси. Боли и Орье пока под вопросом.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Ноттингема Форест
Последние пять встреч хозяев
- 19.09. Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (ЛЧ)
- 16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 02.09. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)
- 27.08. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
- 19.08. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 18.09. Ноттингем Форест – Бернли 1:1 (АПЛ)
- 02.09. Челси – Ноттингем Форест 0:1 (АПЛ)
- 30.08. Ноттингем Форест – Бернли 0:1 (Кубок лиги)
- 26.08. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест (АПЛ)
- 18.08. Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)
Личные встречи между командами
После 2009 года пути коллективов пересеклись только в АПЛ в прошлом сезоне. В первом матче "горожане" одержали победу 6:0, а во втором была зафиксирована ничья 1:1. До этого был поединок еще в старой эре МС в 2009-м году в рамках Кубка Англии – тогда "лесники" победили 3:0.
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9
|Кристал Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13
|Манчестер Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|16
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17
|Шеффилд Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|18
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19
|Бернли
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ноттингем Форест
Прогноз матча Манчестер Сити – Ноттингем Форест от UA-Football
Через несколько дней "горожан" ожидает выездной матч Кубка лиги против "Ньюкасла", в прошлый вторник подопечные Гвардиолы провели изнурительный поединок ЛЧ. Сегодня они могут провести встречу в эконом-режиме. Нужно верно распределить силы. "Ноттингем" будет готов этим воспользоваться. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,3).
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