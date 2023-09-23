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Постекоглу: Никогда не придавал большого значения прошлым рекордам

Англия
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Тренер не ограничивает себя прошлыми достижениями

Постекоглу: Никогда не придавал большого значения прошлым рекордам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхема" Эндж Постекоглу поделился мнением о 13-летней безвыигрышной серии команды на "Эмирейтс" в преддверии матча с "Арсеналом".

"Я никогда не придавал большого значения прошлым рекордам, прошлым историям, потому что не имел никакого отношения к ним, как и некоторые игроки".

Важнее то, что футболисты в хорошей форме. Мы хотим выйти на поле и попытаться сыграть против них в свой футбол", - сказал Постекоглу.

Как известно, последний раз "шпоры" побеждали "канониров" на выезде в ноябре 2010-го. Тогда команда Гарри Реднаппа победила (3:2) благодаря голам Юнеса Кабула, Рафаэля ван дер Варта и Гарета Бейла.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Daily Mail

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