Постекоглу: Никогда не придавал большого значения прошлым рекордам

Главный тренер "Тоттенхема" Эндж Постекоглу поделился мнением о 13-летней безвыигрышной серии команды на "Эмирейтс" в преддверии матча с "Арсеналом".

"Я никогда не придавал большого значения прошлым рекордам, прошлым историям, потому что не имел никакого отношения к ним, как и некоторые игроки".

Важнее то, что футболисты в хорошей форме. Мы хотим выйти на поле и попытаться сыграть против них в свой футбол", - сказал Постекоглу.