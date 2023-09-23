Ливерпуль - Вест Хэм: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В воскресенье, 24 сентября, "Ливерпуль" на "Энфилде" в рамках шестого тура АПЛ 2023/24 будет принимать столичный "Вест Хэм". Сейчас команды идут в верхней части турнирной таблицы: красные занимают третью строчку, "молотобойцы" – шестую. Расстояние между командами составляет три очка.

Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.