Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Вест Хэм: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Пишите результаты в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 24 сентября, "Ливерпуль" на "Энфилде" в рамках шестого тура АПЛ 2023/24 будет принимать столичный "Вест Хэм". Сейчас команды идут в верхней части турнирной таблицы: красные занимают третью строчку, "молотобойцы" – шестую. Расстояние между командами составляет три очка.
Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Популярное сейчас
- Клубы с российского чемпионата летом заработали более 100 миллионов евро на трансферах из-за границы
- Премьер Польши Моравецкий: Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков
- "Его травма на самом деле не является травмой": Тухель рассказал, почему до сих пор отсутствует Нойер
- Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:37 Украинские Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- 20:57 Зарубежные Манчестер Сити выиграл все матчи, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- 01:16 Прогнозы на футбол Эвертон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.09.2023