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Ливерпуль - Вест Хэм: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия
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Ливерпуль - Вест Хэм: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 24 сентября, "Ливерпуль" на "Энфилде" в рамках шестого тура АПЛ 2023/24 будет принимать столичный "Вест Хэм". Сейчас команды идут в верхней части турнирной таблицы: красные занимают третью строчку, "молотобойцы" – шестую. Расстояние между командами составляет три очка.

Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Broterhood
23.09.2023 в 12:06
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