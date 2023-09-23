Гвардиола: Холанд мог забить уже 14-15 голов в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями об игре Эрлинга Холанда в текущем сезоне:

"Эрлинг имел невероятные моменты в этом сезоне, мог забить уже 14-15 голов. Это значит, что мы играем хорошо. Всегда чувствую, хорошо ли команда работает по количеству шансов, которые имеет Эрлинг. Когда он не участвует в моментах - что-то не так произошло с нашим процессом и динамикой.

Мой совет: не критикуйте Эрлинг слишком сильно. Критикуйте крайнего защитника, центрального защитника или тренера, но никогда не нападающего, забивающего голы. Потому что он это сделает, а тогда вам придется просить у него прощения.

Не могу потом спать, когда он не реализует моменты. Но с каждой неделей Холанд становится гораздо лучше. Он важный и высокий футболист. Всегда труднее поддерживать ритм без подготовки к сезону, потому что мы уехали в Японию и Южную Корею. Времени на тренировку было мало.

Когда вы выиграете требл, возможно, думаете: "Подожду еще неделю, чтобы быть полностью в форме". Это вопрос времени. Самое главное, чтобы он не получил травмы. К сожалению, это произошло с некоторыми из наших игроков", – сказал Гвардиола.