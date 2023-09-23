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Манчестер Сити - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Сити стремится выиграть шестой матч подряд – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Сити - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Сити” остался без нескольких игроков основы, но три очка в игре с “Ноттингем Форест” – это минимум для команды Пепа Гвардиолы.

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Чемпионат Англии, шестой тур

23 сентября 2023 року. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" 17:00 "Ноттингем Форест"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест
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В статье: Английская Премьер-лига Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Сити Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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