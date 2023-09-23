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Манчестер Сити - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сити стремится выиграть шестой матч подряд – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” остался без нескольких игроков основы, но три очка в игре с “Ноттингем Форест” – это минимум для команды Пепа Гвардиолы.
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Чемпионат Англии, шестой тур
23 сентября 2023 року. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" 17:00 "Ноттингем Форест"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Манчестер Сіті - Ноттінгем ФорестСмотреть трансляцию
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