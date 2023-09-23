Почеттино рассказал о лимонах, которые помогали ему побеждать в Тоттенхэме

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о лимонах, которые, по его словам, помогали побеждать в "Тоттенхеме":

"Когда я был в "Тоттенгеме", то они начали работать только через два года. Так что дайте время лимонам.

Мы все верим в лимоны. Если вы хотите окружать себя положительной энергетикой, нужно прибегать ко всем решениям, которые могут этому помочь.

Я верю в лимоны, но в "Тоттенхеме" они начали работать через полтора или два года. Им нужно время, они не магичны, но я все еще верю в их эффект", - сказал тренер.