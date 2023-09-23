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Почеттино рассказал о лимонах, которые помогали ему побеждать в Тоттенхэме

Англия
(1 голосов)

Тренер верит в чудодейственную силу этих фруктов

Почеттино рассказал о лимонах, которые помогали ему побеждать в Тоттенхэме

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о лимонах, которые, по его словам, помогали побеждать в "Тоттенхеме":

"Когда я был в "Тоттенгеме", то они начали работать только через два года. Так что дайте время лимонам.

Мы все верим в лимоны. Если вы хотите окружать себя положительной энергетикой, нужно прибегать ко всем решениям, которые могут этому помочь.

Я верю в лимоны, но в "Тоттенхеме" они начали работать через полтора или два года. Им нужно время, они не магичны, но я все еще верю в их эффект", - сказал тренер.

Как известно, в своем офисе Почеттино всегда имеет корзину с лимонами, ведь верит, что они поглощают всю отрицательную энергетику.

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 15:58
леопольд ипанулся
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