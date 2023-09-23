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Почеттино рассказал о лимонах, которые помогали ему побеждать в Тоттенхэме
Тренер верит в чудодейственную силу этих фруктов
Фото: chelseafc.com
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о лимонах, которые, по его словам, помогали побеждать в "Тоттенхеме":
"Когда я был в "Тоттенгеме", то они начали работать только через два года. Так что дайте время лимонам.
Мы все верим в лимоны. Если вы хотите окружать себя положительной энергетикой, нужно прибегать ко всем решениям, которые могут этому помочь.
Я верю в лимоны, но в "Тоттенхеме" они начали работать через полтора или два года. Им нужно время, они не магичны, но я все еще верю в их эффект", - сказал тренер.
Как известно, в своем офисе Почеттино всегда имеет корзину с лимонами, ведь верит, что они поглощают всю отрицательную энергетику.
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