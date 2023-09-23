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Родри пропустит матч Манчестер Сити с Арсеналом
Полузащитник получил красную за грубый фол в матче с Ноттингем Форест
Фото: twitter.com
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри пропустит матч с "Арсеналом", "Вулверхэмптоном" и "Брайтоном". Футболист получил красную карточку в начале второго тайма за грубый фол против Моргана Гиббса-Уайта. Таким образом испанец будет недоступен в течение трех игр чемпионата.
Родри присоединился в стан "горожан" в 2019-м году за 70 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок принял участие в 36 матчах АПЛ, где забил два мяча. Всего у хавбека 144 выступления в Премьер-лиге в которых он отметился 16-ю голами.
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