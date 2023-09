АПЛ. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0. 15 минут игры, 75 минут попыток

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Манчестер Сити" нанес сегодня по воротам соперника семь ударов. Это критически мало. А если сравнивать с 37 в предыдущем поединке против "Црвены Звезды", то это вообще смех. На такую игру от "горожан" была одна причина, которая кардинально изменила роли на поле.

Первые 15 минут матча были максимально поразительны. Владение мячом от хозяев было около 90%, защитники гостей не могли нормально отдышаться. По состоянию на 14 минуту подопечные Гвардиолы повели в счете 2:0.

Сначала отличился Фоден, однако его завершение было только вишенкой на торте. Родри прекрасной передачей нашел забегание Уокера, тот в касание сбросил под удар и Фил тоже в касание пробил в правый угол. Первый гол Фодена в этом сезоне.

Следует отметить и общую комбинацию во время этого гола. Как сообщает Opta, в общей сложности "горожане" сделали 46 прикосновений к мячу перед взятием ворот. У игроков "Ноттингема" были лучшие зрительские места.

46 - There were 46 passes in the build up to Phil Foden’s opener against Nottingham Forest, the second longest passing sequence leading to a Premier League goal on record (since 2006-07), after Nacer Chadli’s strike for Spurs v QPR in August 2014 (48 passes). Art. pic.twitter.com/fmGQW8oEmB