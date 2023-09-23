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АПЛ. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0. 15 минут игры, 75 минут попыток

Англия
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Даже в большинстве "лесники" не были способны забить хотя бы гол

АПЛ. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0. 15 минут игры, 75 минут попыток

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Манчестер Сити" нанес сегодня по воротам соперника семь ударов. Это критически мало. А если сравнивать с 37 в предыдущем поединке против "Црвены Звезды", то это вообще смех. На такую игру от "горожан" была одна причина, которая кардинально изменила роли на поле.

Первые 15 минут матча были максимально поразительны. Владение мячом от хозяев было около 90%, защитники гостей не могли нормально отдышаться. По состоянию на 14 минуту подопечные Гвардиолы повели в счете 2:0.

Сначала отличился Фоден, однако его завершение было только вишенкой на торте. Родри прекрасной передачей нашел забегание Уокера, тот в касание сбросил под удар и Фил тоже в касание пробил в правый угол. Первый гол Фодена в этом сезоне.

Следует отметить и общую комбинацию во время этого гола. Как сообщает Opta, в общей сложности "горожане" сделали 46 прикосновений к мячу перед взятием ворот. У игроков "Ноттингема" были лучшие зрительские места.

Не мог сегодня не забить Холанд. Сделал это он в классическом стиле. После подачи Нунеша с правой части штрафной Эрлинг отклеился от соперников и головой переправил мяч в сетку ворот. Восьмой гол в текущей АПЛ – это вдвое больше, чем у ближайших преследователей.

До перерыва преимущество на поле практически не изменилось. За 50 (с компенсированным временем) минут гости нанесли только один удар, и то – благодаря стандарту. Однако 46-я минута стала решающей в распределении сил сегодня.

На 27-й секунде второго тайма Родри был удален с поля. Он столкнулся с Гиббсом-Уайтом, однако именно испанец делал это слишком эмоционально. Прямая красная и минимум три матча дисквалификации: матч против “Арсенала” опорник пропустит. Гиббсу-Вайту дали только желтую. Красная Родри – это самое быстрое удаление во втором тайме матча АПЛ за 17 лет.

В итоге инициатива перешла к гостям. Они нанесли около десятка ударов по воротам, многие атаковали и пытались обострять. Однако в основное время можно упомянуть лишь момент, когда Авонии вывели почти на свидание с голкипером – нападающий перекинул и Эдерсона, и ворота. В "Сити" за тайм был всего один удар, но он мог стать роковым. Только реализация подвела Холанда. В компенсированное время у гостей было еще два шанса, но в обоих случаях прекрасно сыграл Эдерсон.

Очередная победа и 18 очков из 18 возможных. "Сити" не пропускает впервые за четыре матча и продолжает находиться на лидирующей позиции. "Ноттингем" теперь идет 10-м.

"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест" 2:0

Голы: Фоден 7, Холанд 14

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Нунеш, Родри – Фоден (Грилиш 87), Альварес (Аке 57), Доку (Филлипс 51) – Холанд

Ноттингем Форест: Тернер – Боли, Ниакате, Мангала – Орье (Хадсон-Одой 56), Сангаре (Эланга 56), Айна (Ориги 75), Тавареш (Монтьель 39) – Домингес, Гиббс-Уайт – Авонии (Вуд 75)

Предупреждения: Аканджи 18, Гвардиола 19 (вне поля), Эдерсон 58, Грилиш 90+3 – Тавареш 21, Сангаре 45+1, Гиббс-Вайт 46, Авонии 58, Мангала 77, Ориги 81, Монтьель 90+3

Удаление: Родри 46

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В статье: Ноттингем Форест Манчестер Сити
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