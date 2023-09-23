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Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0. Обзор матча и видео голов
Спокойная победа подопечных Пепа
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" без проблем переиграл "Ноттингем". Подопечные Пепа Гвардиолы сделали результат в первые 14 минут, поразив дважды ворота "лесников". Забитым мячами отметились Фоден и Холанд. "Мещане" продолжают идти без потерь и лидируют в турнирной таблице АПЛ.
Английская Премьер-лига, шестой тур
"Этихад" (Манчестер)
Голы: Фоден 7, Холанд 14
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