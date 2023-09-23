Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" без проблем переиграл "Ноттингем". Подопечные Пепа Гвардиолы сделали результат в первые 14 минут, поразив дважды ворота "лесников". Забитым мячами отметились Фоден и Холанд. "Мещане" продолжают идти без потерь и лидируют в турнирной таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Ноттингем Форест" 2:0

Голы: Фоден 7, Холанд 14