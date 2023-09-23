Крепость Этихад. Манчестер Сити не проиграл ни одного матча в 2023 году на домашней арене

"Манчестер Сити" провел 21 поединок на домашнем стадионе "Этихад" в 2023 году и не проиграл ни одного. В сегодняшнем матче против "Ноттингем Форест" "горожане" продолжили победную серию, выиграв со счетом 2:0. Напомним, что во втором тайме красную получил Родри и не сыграет против "Арсенала".

За 21-ю игру подопечные Гвардиолы забили 68 голов, при этом пропустив лишь 9. Также команда отметилась 13-ю клиншитами.

"Манчестер Сити" пока единолично занимают первую строчку в турнирной таблице. "Горожане" выиграли все 6 поединков с начала сезона 23/24. Разница забитых/пропущенных мячей составляет 13, что является лучшим результатом лиги.