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Крепость Этихад. Манчестер Сити не проиграл ни одного матча в 2023 году на домашней арене

Англия
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Серия побед продолжается

Крепость Этихад. Манчестер Сити не проиграл ни одного матча в 2023 году на домашней арене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" провел 21 поединок на домашнем стадионе "Этихад" в 2023 году и не проиграл ни одного. В сегодняшнем матче против "Ноттингем Форест" "горожане" продолжили победную серию, выиграв со счетом 2:0. Напомним, что во втором тайме красную получил Родри и не сыграет против "Арсенала".

За 21-ю игру подопечные Гвардиолы забили 68 голов, при этом пропустив лишь 9. Также команда отметилась 13-ю клиншитами.

"Манчестер Сити" пока единолично занимают первую строчку в турнирной таблице. "Горожане" выиграли все 6 поединков с начала сезона 23/24. Разница забитых/пропущенных мячей составляет 13, что является лучшим результатом лиги.

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В статье: Манчестер Сити Этихад Стэдиум
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Источник:
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