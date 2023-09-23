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Арсенал - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал - Тоттенхэм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2023 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" в рамках шестого тура принимает "Тоттенхэм", на стадионе "Эмирейтс" состоится Северное лондонское дерби.
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Хозяева подходят к матчу с победой над "ПСВ" в Лиге Чемпионов, да еще и на домашних трибунах. "Шпоры", несмотря на отсутствие Гарри Кейна, показывают хорошие результаты в АПЛ. Команды в турнирной таблице идут с одинаковым количеством баллов. Победа решит, кто будет выше в чемпионате по итогам шестого тура.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports HD на платформе MEGOGO.
Если вы не можете просмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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