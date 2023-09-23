АПЛ. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1. Джонни Эванс спасает тен Хага

Еще перед началом противостояния главной темой для обсуждения в социальных сетях была защитная линия "Манчестер Юнайтед", в частности выход в стартовом составе Джонни Эванса. Это первый выход для Эванса в старте "красных дьяволов" с 2015 года. Эрик тен Хаг заявил, что опытный защитник готов к подобному шагу и главный тренер полностью ему доверяет.

А что по поводу самого матча? В дебюте встречи пришлось изрядно поработать голкиперам: сначала Бруну Фернандеш чрезвычайно мощно пробивал после передачи от Рэшфорда и в игру вступил Траффорд, а затем Зеки Амдуни, казалось, почти наверняка открывает счет во встрече ударом головой, но Андре Онана успел среагировать на такой коварный удар и перевел мяч на угловой.

Учитывая игровой кризис манкунианцев, трудно сказать, может ли кого-то по-настоящему удивить активность "бордовых" у ворот Онана. На 17-й минуте Амдуни получил вторую возможность открывать счет, это был выход один на один, впрочем швейцарский форвард попал в стойку ворот.

В середине первого тайма Джонни Эванс подтвердил слова своего главного тренера о том, что он готов к выходу в старте. После подачи с углового от Серхио Регилона центральный защитник манкунианцев отправил круглого в сетку ворот Траффорда. Впрочем после просмотра ВАР это взятие ворот было отменено, ведь в активном офсайде находился Расмус Хойлунд, который мешал обзору голкиперу "Бернли".

Также можно было проследить, как после 20-й минуты правый фланг атаки "бордовых" стал куда активнее, чем раньше. А все из-за вынужденной замены Гудмундсона. На поле вместо исландца вышел Майк Трезор, в связи с чем реактивный Лука Колеошо перешел с левого на правый фланг. Поэтому в один момент задача для Серхио Региллона превратилась из обычной в задачу со звездочкой.

Что касается команды тен Хага, то им было непросто проходить организованную защиту соперника и если они это делали, то в основном за счет индивидуального мастерства Маркуса Рэшфорда, а иногда и благодаря активности Ганнибала Межбри. Как оказалось, проходить оборонительные редуты и не нужно. Гениальный Джонни Эванс отдал великолепный лонгболл на Бруну Фернандеша, который в касание пробил точно в дальний угол Траффорда. Этот гол должен быть претендентом на гол тура, не меньше. После свистка о завершении первого тайма "бордовые" покидали поле понурыми. И это понятно, ведь после первой половины они как минимум не ожидали, что будут проигрывать.

Во втором тайме "красные дьяволы" начали обороняться немного глубже и массированнее. Конечно, это не значит, что они хотели просто отобороняться и отстоять победный результат, это было скорее для усложнения жизни сопернику, что у них получилось достаточно эффективно, ведь "Бернли" перестал понимать, как можно доставлять мяч в штрафную "Юнайтед". Впрочем такой ход частично мешал самим манкунианцам выходить в собственные острые атаки.

При такой игре клубы частенько опираются на индивидуальный уровень отдельных исполнителей, но в составе команды Венсана Компани индивидуалистов элитного уровня нет, в отличие от "Манчестер Юнайтед". Как оказалось, сегодня все решило именно индивидуальное мастерство, в частности Бруну Фернандеша, который забил сумасшедший гол, а также Джонни Эванса, который после незасчитанного гола отдал волшебную голевую передачу на своего партнера.

"Бордовые" на это не нашли никаких аргументов. После этого поражения они опускаются на 20-е место, имея в активе один балл, как и "Лутон", но проигрывая "шляпникам" по дополнительным показателям. А парни Эрика тен Хага набирают три очка и поднимаются на 8-ю строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Фернандеш (45)

"Бернли": Траффорд — Робертс, Аль-Дахиль, Байер, Тейлор — Каллен, Браунхилл (Бэнсон, 86) — Гудмундсон (Трезор, 20), Рэмзи (Берге, 73), Колеошо (Бруун Ларсен, 73) — Амдуни (Родригес, 73)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Эванс (Амрабат, 89), Регилон (Варан, 79) — Мактоминей, Каземиро, Межбри — Фернандеш — Хойлунд, Рэшфорд

Предупреждения: Байер (90+3) — Далот (13), Регилон (55)