Арсенал – Тоттенхэм: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

24 сентября в рамках шестого тура АПЛ 2023/24 на "Эмирейтс" состоится лондонское дерби – "Арсенал" будет принимать "Тоттенхэм". Обе команды еще не проигрывали в текущем сезоне и идут в зоне Лиги чемпионов, имея в своем активе по 13 очков.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.