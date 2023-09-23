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Арсенал – Тоттенхэм: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Столичному дерби посвящается
Фото - skysports, автор невідомий
24 сентября в рамках шестого тура АПЛ 2023/24 на "Эмирейтс" состоится лондонское дерби – "Арсенал" будет принимать "Тоттенхэм". Обе команды еще не проигрывали в текущем сезоне и идут в зоне Лиги чемпионов, имея в своем активе по 13 очков.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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