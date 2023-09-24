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Шесть побед в стартовых шести матчах АПЛ: Гвардиола установил результативное достижение
Продолжает собирать рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче АПЛ "Манчестер Сити" взял верх "Ноттингем Форест" со счетом 2:0. Для "горожан" эта победа стала шестой в шести турах текущего чемпионата Англии.
МС во второй раз установил такое достижение. В сезоне 16/17 команда также набрала максимально возможные 18 очков в первых шести раундах Премьер-лиги. Тогда также главным тренером был Хосеп Гвардиола – он стал первым, кто смог установить это результативное достижение дважды.
Рекорд по количеству побед на старте сезона принадлежит "Челси". В чемпионате 05/06 "аристократы" победили в первых девяти матчах подряд.
Only six sides have won the opening six games of a Premier League season:— Squawka (@Squawka) September 23, 2023
◎ 9 - Chelsea (05/06)
◎ 8 - Liverpool (19/20)
◎ 6 - Newcastle (94/95)
◎ 6 - Chelsea (09/10)
◉ 6 - Man City (16/17)
◉ 6 - Man City (23/24)
Pep Guardiola is the first manager to do it twice. ✌️ pic.twitter.com/sOOxTTbGRr
Добавим, что впереди "горожан" в АПЛ ожидают поединки против "Вулверхэмптона", "Арсенала" и "Брайтона". Первые два – в гостях, с “чайками” – на “Этихаде”.
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