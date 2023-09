Шесть побед в стартовых шести матчах АПЛ: Гвардиола установил результативное достижение

Во вчерашнем матче АПЛ "Манчестер Сити" взял верх "Ноттингем Форест" со счетом 2:0. Для "горожан" эта победа стала шестой в шести турах текущего чемпионата Англии.

МС во второй раз установил такое достижение. В сезоне 16/17 команда также набрала максимально возможные 18 очков в первых шести раундах Премьер-лиги. Тогда также главным тренером был Хосеп Гвардиола – он стал первым, кто смог установить это результативное достижение дважды.

Рекорд по количеству побед на старте сезона принадлежит "Челси". В чемпионате 05/06 "аристократы" победили в первых девяти матчах подряд.

Only six sides have won the opening six games of a Premier League season:



◎ 9 - Chelsea (05/06)

◎ 8 - Liverpool (19/20)

◎ 6 - Newcastle (94/95)

◎ 6 - Chelsea (09/10)

◉ 6 - Man City (16/17)

◉ 6 - Man City (23/24)



Pep Guardiola is the first manager to do it twice. ✌️ pic.twitter.com/sOOxTTbGRr