  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Шесть побед в стартовых шести матчах АПЛ: Гвардиола установил результативное достижение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шесть побед в стартовых шести матчах АПЛ: Гвардиола установил результативное достижение

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Продолжает собирать рекорды

Шесть побед в стартовых шести матчах АПЛ: Гвардиола установил результативное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче АПЛ "Манчестер Сити" взял верх "Ноттингем Форест" со счетом 2:0. Для "горожан" эта победа стала шестой в шести турах текущего чемпионата Англии.

МС во второй раз установил такое достижение. В сезоне 16/17 команда также набрала максимально возможные 18 очков в первых шести раундах Премьер-лиги. Тогда также главным тренером был Хосеп Гвардиола – он стал первым, кто смог установить это результативное достижение дважды.

Рекорд по количеству побед на старте сезона принадлежит "Челси". В чемпионате 05/06 "аристократы" победили в первых девяти матчах подряд.

Добавим, что впереди "горожан" в АПЛ ожидают поединки против "Вулверхэмптона", "Арсенала" и "Брайтона". Первые два – в гостях, с “чайками” – на “Этихаде”.

По теме
yellow-arrow
Арсенал готов заплатить 35 миллионов за 20-летнего защитника Спортинга
yellow-arrow
Дембеле может покинуть ПСЖ уже в январе: за игроком следят Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм
yellow-arrow
Тен Хаг: На прошлой неделе многое было против нас
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Ноттингем Форест Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде