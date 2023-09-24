Почеттино – о сравнении с Тухелем: Он прибыл в уже построенный проект

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сравнил свой приход в "Челси" с эрой Томаса Тухеля.

“Томас Тухель прибыл в другой проект, в уже построенный проект. Мы прибыли сюда в проекте, где ведение системы менялось. Поэтому мы находимся в других условиях”, - сказал Почеттино.

В текущем сезоне АПЛ "Челси" за первые пять туров заработал пять очков. Этот розыгрыш чемпионата стал для аргентинского специалиста первым "аристократом".

В то же время Тухель поменял Фрэнка Лэмпарда, который был уволен в январе 2021 года. В первом же сезоне немецкий наставник завоевал титул Лиги чемпионов.