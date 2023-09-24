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Почеттино – о сравнении с Тухелем: Он прибыл в уже построенный проект
Условия разные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сравнил свой приход в "Челси" с эрой Томаса Тухеля.
“Томас Тухель прибыл в другой проект, в уже построенный проект. Мы прибыли сюда в проекте, где ведение системы менялось. Поэтому мы находимся в других условиях”, - сказал Почеттино.
В текущем сезоне АПЛ "Челси" за первые пять туров заработал пять очков. Этот розыгрыш чемпионата стал для аргентинского специалиста первым "аристократом".
В то же время Тухель поменял Фрэнка Лэмпарда, который был уволен в январе 2021 года. В первом же сезоне немецкий наставник завоевал титул Лиги чемпионов.
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