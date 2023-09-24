Арсенал - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Арсенал" и "Тоттенхэм" подходят к личной встрече в качестве команд группы лидеров и без единого поражения. Лондонское дерби как никогда будет интересным.

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Чемпионат Англии, шестой тур

24 сентября 2023 року. Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" 16:00 "Тоттенхэм"

Телетрансляція – Setanta Sports