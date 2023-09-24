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Арсенал - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Северолондонское дерби в центральном матче тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Тоттенхэм" подходят к личной встрече в качестве команд группы лидеров и без единого поражения. Лондонское дерби как никогда будет интересным.
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Чемпионат Англии, шестой тур
24 сентября 2023 року. Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" 16:00 "Тоттенхэм"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Арсенал - ТоттенгемСмотреть трансляцию
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