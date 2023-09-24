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Арсенал - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Северолондонское дерби в центральном матче тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Арсенал - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" и "Тоттенхэм" подходят к личной встрече в качестве команд группы лидеров и без единого поражения. Лондонское дерби как никогда будет интересным.

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Чемпионат Англии, шестой тур

24 сентября 2023 року. Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" 16:00 "Тоттенхэм"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Арсенал - Тоттенгем
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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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